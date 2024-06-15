يورو 2024 – هاري كين: نحن هنا للفوز باللقب في النهاية

السبت، 15 يونيو 2024 - 22:31

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - هدف هاري كين

يرى هاري كين قائد ومهاجم منتخب إنجلترا أن بلاده تشارك في كأس الأمم الأوروبية بهدف تحقيق اللقب.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

إنجلترا

ويلعب منتخب إنجلترا ضد صربيا غدا الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

وقال هاري كين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بالطبع أتطلق حقا إلى الفوز بهذه البطولة، في مونديال 2018 كان الحذاء الذهبي إنجازا رائعا بالنسبة لي، نريد الفوز بالبطولات وإذا فزت بالحذاء الذهبي سوف أساعد فريقي، لدينا العديد من الهدافين الرائعين مع الفريق".

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وأضاف "الفوز بلقب لمنتخب بلدك سيكون قمة المسيرة الكروية لأي لاعب كرة قدم، لم يحدث ذلك معي حتى الآن ولكن هذا يجعلني أكثر تصميما لتحقيق اللقب ولدينا الفرصة ونريد المحاولة لتحقيق ذلك".

وأكمل "أحببت كرة بطولة يورو 2024، أعتقد أنها جيدة للمهاجم فهي متقلبة عندما تسددها".

وأردف "نريد الفوز على صربيا ولكن خلال المباراة يمكن أن يحدث أي شيء، نريد أن نلعب بطريقة مميزة وأن نكون أكثر شراسة على المرمى".

وشدد "كل بطولة تطرح توقعات مختلفة لكننا حصلنا على حقنا أننا أحد المرشحين للفوز باللقب، ننظر إلى أنفسنا ونعلم أننا فعلنا الكثير من الأشياء بشكل جيد".

وأشار "نحن هنا للفوز في النهاية ولن يكون هناك شيء أفضل من فعل ذلك من أجل الجمهور".

وأتم تصريحاته "نعلم مدى صعوبة الوصول إلى النهائي من البطولة السابقة وعلينا فعل ذلك مرة أخرى وأكثر".

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