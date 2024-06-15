يورو 2024 - 23 ثانية فقط.. باجرامي يسجل أسرع هدف في تاريخ البطولة

السبت، 15 يونيو 2024 - 22:28

كتب : إسلام أحمد

نديم بيجرامي - ألبانيا

سجل نديم باجرامي لاعب ألبانيا أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية (يورو) في شباك إيطاليا.

واحتاج منتخب ألبانيا لـ 23 ثانية فقط لمباغتة إيطاليا حامل اللقب.

ويلتقي المنتخبان على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند.

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ومن خطأ في تمرير رمية جانبية من فيدريكو ديماركو ظهير إيطاليا في الثواني الأولى من اللقاء تسلم باجرامي الكرة وسدد كرة صاروخية في الزاوية القريبة مسجلا الهدف الأول ضد حامل اللقب.

وكسر الألباني الرقم القياسي المسجل باسم الروسي ديميتري كرييشينكو الذي سجل بقميص روسيا ضد اليونان في يورو 2004 بعد مرور دقيقة و5 ثواني.

وإليكم قائمة أسرع أهداف اليورو عبر التاريخ

نديم باجرامي (ألبانيا × إيطاليا) – يورو 2024 – 00:23

ديميتري كرييشينكو (روسيا × اليونان) – يورو 2004 – 01:05

إيميل فورسبرج (السويد × بولندا) – يورو 2020 – 01:22

يوسف بولسن (الدنمارك × بليجكا) – يورو 2020 – 01:39

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا × البرتغال) – يورو 2016 – 01:40

لوك شاو (إنجلترا × إيطاليا) – يورو 2020 – 01:57

روبي برادي (أيرلندا × فرنسا) – يورو 2016 – 01:58

سيرحي ألينيكوف (الاتحاد السوفيتي × إنجلترا) – يورو 1988 – 02:08

آلان شيرار (إنجلترا × ألمانيا) – يورو 1996 – 02:14

بيتر ياريك (التشيك × اليونان) – يورو 2012 – 02:14

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