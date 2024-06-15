يورو 2024 – مؤتمر ساوثجيت: أكره الضغط على المدربين قبل كل بطولة كبيرة

انتقد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا الطريقة التي يتعامل بها الإعلام مع المدربين قبل البطولات الكبرى سواء كأس العالم أو كأس الأمم، والقول دائما إنها قد تكون البطولة الأخيرة للمدرب مع المنتخب.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد صربيا غدا الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة صربيا: "لا أفكر في نهائي يورو 2020 الآن، مهما كانت السمعة التي نشتهر بها ومهما كان تاريخنا، علينا أن نقدم أداء جيدا خلال الشهر المقبل".

وأضاف "شخصيا أعرف عواقب إذا لم يحقق منتخب إنجلترا الفوز، ولكن يجب علي أيضا أن أذكر الجميع أننا لا نزال مجموعة شابة من اللاعبين، وظيفتي هي حمايتهم ولكن التوقعات ارتفعت بشأنهم".

وواصل "منتخب صربيا صعب للغاية لديهم مجموعة جيدة من اللاعبين ويلعبون بروح جماعية رائعة، ندرك أن هذه المباراة صعبة بالنسبة لنا وعلينا أن نلعب بأفضل ما لدينا لتحقيق الفوز".

وأكد "أنا متحمس للغاية، قيادة بلادك في بطولة كبيرة هو شرف رائع وامتياز عظيم".

وأردف "تركيزنا هو التأهل عن المجموعة، فعندما تحاول تحقيق أشياء استثنائية عليك تقسيمها إلى أجزاء أولا، والهدف الآن هو عبور المجموعة".

وشرح "بيلينجهام لاعب شاب وواحد من اللاعبين المهمين للغاية في ريال مدريد وفي منتخب إنجلترا، لديه عقلية رائعة وقدرة على التكيف وتأقلم بشكل جيد للغاية"

وتابع "جود انضم للمنتخب في سن مبكر للغاية وانتقل إلى أكبر ناد في العالم، لدينا مسؤولية كفريق تجاه جميع اللاعبين ومن الرائع أن نمتلك الموهوبين ولكن المسؤولية تقع على عاتق الجميع".

وأتم تصريحاته "أكره الضغط على المدربين، والبطولة قد تكون الأخيرة لكل المدربين فهذا هو العالم الذي نعيش فيه، ربما أكون أكثر ارتياحا بشأن هذا الأمر لأنني شاركت في 3 بطولات مع منتخب إنجلترا وأعرف كيف تسير الأمور".

وحصل ساوثجيت مع منتخب إنجلترا على المركز الرابع في كأس العالم 2018 في روسيا، كما حصل على المركز الثاني في بطولة يورو 2020 السابقة بعد الخسارة أمام إيطاليا في النهائي.