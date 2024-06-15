يورو 2024 – كومان: ليفاندوفسكي قد يجبرنا على تغيير طريقة لعبنا

يرى رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أن مشاركة روبرت ليفاندوفسكي لاعب بولندا قد تجبر فريقه على تغيير طريقة اللعب قليلا.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة منافسه بولندا في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في أولى جولات دور المجموعات ببطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "من المهم أن نبدأ بشكل جيد والأهم هو أن نفوز، إذا كان بإمكاننا فعل ذلك بالطريقة التي نريدها، فهذا رائع، والنتيجة هي الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف " كنا نعلم أننا سنفتقد فرينكي دي يونج، أنه لم يعد معنا ولدينا ثقة في الفريق الموجود هنا، ليس هناك جدوى من الخوض في الأمر بعد الآن".

وأكمل "إصابة براين بروبي ليست سيئة للغاية، أنه التواء خفيف، لن يكون متاحا ضد بولندا، لكننا نتوقع مشاركته في المباراة الثانية".

وتابع "مشاركة روبرت ليفاندوفسكي قد تجبرنا على تغيير نهجنا قليلا، إذ نعرف قوته وما يمكنه تقديمه".

وأنهى حديثه قائلا: "تشافي سيمونز أحد أعظم المواهب في هولندا حاليا، لعب أساسيا، في العديد من المباريات في سن مبكرة، نحن واثقون من تقديم بطولة رائعة".

أما فيرجيل فان دايك المنتخب قد قال: "قاعدة عدم التحدث مع الحكم غير القائد؟ بالنسبة لي، ليس هناك الكثير من التغييرات، أنا دائما أتحدث مع الحكم، يجب أن أتأكد من أن زملائي لن يفعلوا ذلك".

ويتواجد منتخب الطواحين في المجموعة الرابعة رفقة بولندا وفرنسا والنمسا.