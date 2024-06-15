يورو 2024 - تاديتش يرشح إنجلترا للفوز بلقب أوروبا

رشح دوشان تاديتش قائد منتخب صربيا نظيره إنجلترا للفوز بلقب يورو 2024.

ويستعد منتخب صربيا للفاء إنجلترا غدا الأحد في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وقال تاديتش في المؤتمر الصحفي: "لا أعتقد أنهم يقللون منا، هم بالطبع المفضلون للفوز باللقاء وحصد اللقب، لكن هذا لا يعني الكثير".

وأكمل "منتخب إنجلترا اختلف عما كنت موجود في الدوري الإنجليزي، هذا جيل جديد، لكن أعتقد أن الأكثر أهمية هو قدوم المدربين في الدوري الإنجليزي مثل جوارديولا وأرتيتا، حسنّوا الكثير من اللاعبين".

ولعب تاديتش من قبل بقميص ساوثامبتون بين 2014 وحتى 2018 وانتقل لأياكس الهولندي والآن يرتدي قميص فنربخشة التركي.

وأردف "أعتقد أن الكثير من اللاعبين نضجوا مع هؤلاء المدربين، وهم من أفضل اللاعبين الآن، هذا هو واحد من الأسباب الكبيرة بالإضافة إلى المواهب".

وأتم "الآن لديهم لاعبين مختلفين من الخصائص في نفس المركز، يمكنك أن تمتلك لاعب في مركز 8، يسدد ويمرر، لكن الآن لديهم أكثر من صناع لعب وكذلك لاعبين مهاريين".

وأشاد صانع الألعاب المخضرم بأداء جود بيلينجهام قائلا: "هو لاعب رائع ومن أهم المواهب الكبيرة، فعليا سيكون التهديد الأكبر علينا، لكن سنفعل أفضل ما لدينا لإيقافه قدر المستطاع".

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة رفقة سلوفينيا والدنمارك وصربيا.

ويلتقي المنتخبان غدا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فيلتينس أرينا معقل شالكة.