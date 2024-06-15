غزل المحلة يتعاقد مع أحمد يحيى لدعم قطاع الناشئين

أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع أحمد يحيى لاعب مصر المقاصة لدعم فريق 2005.

ويسعى المحلة لتطوير قطاع الناشئين وفق خطة وضعها النادي من أجل تحسين القطاع.

وكان غزل المحلة قد أعلن في الفترة الماضية تجديد عقد محمد جابر لاعب الفريق حتى 2026.

وساهم جابر في عودة غزل المحلة سريعا للدوري الممتاز باحتلال المركز الثاني في دوري المحترفين.

الظهير الأيمن البالغ 34 عاما يرتدي قميص زعيم الفلاحين منذ سبتمبر 2022.

وخاض بقميص الغزل 32 مباراة في الدوري المصري صنع من خلالها هدفين.

وارتدى جابر قمصان كوم حمادة وطنطا والمصري وطلائع الجيش من قبل.

وخاض خلال مسيرته 151 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها 10 أهداف وصنع 10.

وعاد غزل المحلة للدوري المصري المقبل رفقة بتروجت بعد موسم واحد في دوري المحترفين.