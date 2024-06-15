غزل المحلة يتعاقد مع أحمد يحيى لدعم قطاع الناشئين

السبت، 15 يونيو 2024 - 21:31

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة - بيان رسمي

أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع أحمد يحيى لاعب مصر المقاصة لدعم فريق 2005.

ويسعى المحلة لتطوير قطاع الناشئين وفق خطة وضعها النادي من أجل تحسين القطاع.

May be an image of 2 people and text

أخبار متعلقة:
الشباب يكسب تشكيل يورو 2024 - سكاماكا في هجوم إيطاليا وفراتيسي جناح.. وبرويا يقود ألبانيا مران الأهلي – عودة أكرم توفيق ومحمد هاني.. ومحاضرة فنية بالفيديو قائمة كندا - علي وكمال وإسماعيل ضمن 26 لاعبا للمشاركة في كوبا أمريكا 2024

وكان غزل المحلة قد أعلن في الفترة الماضية تجديد عقد محمد جابر لاعب الفريق حتى 2026.

وساهم جابر في عودة غزل المحلة سريعا للدوري الممتاز باحتلال المركز الثاني في دوري المحترفين.

الظهير الأيمن البالغ 34 عاما يرتدي قميص زعيم الفلاحين منذ سبتمبر 2022.

وخاض بقميص الغزل 32 مباراة في الدوري المصري صنع من خلالها هدفين.

وارتدى جابر قمصان كوم حمادة وطنطا والمصري وطلائع الجيش من قبل.

وخاض خلال مسيرته 151 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها 10 أهداف وصنع 10.

وعاد غزل المحلة للدوري المصري المقبل رفقة بتروجت بعد موسم واحد في دوري المحترفين.

غزل المحلة الدوري المصري أحمد يحيى محمد جابر
نرشح لكم
مران الأهلي – عودة أكرم توفيق ومحمد هاني.. ومحاضرة فنية بالفيديو محمد شريف يكشف سبب توقيعه لـ الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري.. ويحسم الجدل حول الأندية المشاركة إفريقيا عامر حسين يوضح سبب عدم اختيار عبد الله السعيد رجلا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة الزمالك ضد المصري.. القناة الناقلة والمعلق موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. القناة الناقلة والمعلق محمد شريف: كيروش قتلني.. وحقيقة البند الذي يمنعني من اللعب لفريق مصري غير الأهلي "ليس معه عقد".. الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة سعدو عبد السلام أمام فيفا
أخر الأخبار
كرة سلة - 16 لاعبا في معسكر منتخب مصر استعداد لتصفيات أولمبياد باريس 2024 8 دقيقة | كرة سلة
يورو 2024 – كييزا: استرجعت نهائي البطولة الماضية.. والهدف المبكر صدمنا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - سباليتي: رأيت العديد من الأشياء الجيدة ولكن 20 دقيقة | ألمانيا 2024
الإسباجتي لا ينكسر 43 دقيقة | ألمانيا 2024
الترجي يتوج بالدوري الـ33 بعد الفوز على اتحاد المنستيري ساعة | الكرة الإفريقية
لعبة في الجول – يورو 2024.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل ساعة | ألمانيا 2024
لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر معلوماتك عن أعلام منتخبات أوروبا ساعة | ألمانيا 2024
لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر مهارتك في تحدي الحراس ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 3 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي 4 موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم