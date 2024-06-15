تشكيل يورو 2024 - سكاماكا في هجوم إيطاليا وفراتيسي جناح.. وبرويا يقود ألبانيا

يقود جانلوكا سكاماكا هجوم إيطاليا في حملة الدفاع عن لقبه الأوروبي في مواجهة ألبانيا بالجولة الأولى من للمجموعة الثانية لـ يورو 2024.

ويلتقي المنتخبان في العاشرة مساءً على استاد سيجنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند الألماني.

ويبدأ ريكاردو كالافيوري في الدفاع رفقة أليساندرو باستوني، كما يتواجد دافيدي فراتيسي كجناح أيمن.

في المقابل يقود أرماندو برويا هجوم ألبانيا في مشاركتها الثانية باليورو بعد الظهور الأول في 2016.

وجاء تشكيل إيطاليا

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: فيديريكو ديماركو – ريكاردو كالافيوري – أليساندرو باستوني جيوفاني دي لورينزو

الوسط: جورجينيو – نيكولو باريلا – لورينزو بيليجريني

الهجوم: فيديريكو كييزا – جانلوكا سكاماكا – دافيدي فراتيسي

فيما جاء تشكيل ألبانيا

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا

الدفاع: السيد هيساي – بيرات دجيمستي – أرليند أجيتي – ماريو ماتي

الوسط: نديم بيجرامي – يلبير رمضاني – كريستيان أسلاني

الهجوم: تولانت سيفيري – أرماندو برويا – جاسير أساني

وانتصر منتخب إيطاليا في مواجهاته الـ 4 السابقة ضد ألبانيا سواء وديا أو في تصفيات كأس العالم.

يذكر أن إسبانيا استهلت مباريات المجموعة بالفوز على كرواتيا بنتيجة 3-0 وتصدرت الترتيب مبكرا.