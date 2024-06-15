الشباب يكسب

حقق منتخب إسبانيا الفوز على كرواتيا بثلاثية دون رد في افتتاح مبارياتهما في بطولة كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا يورو 2024.

واستهل منتخب إسبانيا البطولة بفوز كبير على كرواتيا ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة الثانية التي تضم أيضا إيطاليا وألبانيا.

الشباب يفوز

شهد تشكيل منتخب إسبانيا الأساسي تواجد الكثير من اللاعبين الشباب أبرزهم بيدري البالغ من العمر 21 عاما، ونيكو ويليامز البالغ 21 عاما أيضا.

بالإضافة إلى لامين جمال الذي لم يكمل عامه الـ17 بعد وأصبح أصغر لاعب في تاريخ بطولات يورو.

مقابل تشكيل غلب عليه اللاعبين أكثر من 30 عاما لـ كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش البالغ من العمر 38 عاما، والمهاجم أندري كراماريتش ذو الـ32 عاما، ومارسيلو بروزوفيتش البالغ 31 عاما، وماتيو كوفاسيتش 30 عاما وأنتي بوديمير 32 عاما.

وتفوق في معظم أوقات المباراة شباب إسبانيا أمام لاعبي كرواتيا خاصة في الشوط الأول الذي شهد ثلاثية لاروخا.

وصف المباراة

بدأ منتخب إسبانيا المباراة بمحاولات هجومية واستطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29 بعد انفراد من ألفارو موراتا بالمرمى إثر تمريرة فابيان رويز الرائعة بين الدفاع، ليضع الكرة بقدمه اليسرى على يمين الحارس.

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وأضاف فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة 32 بمجهود فردي رائع بعدما راوغ الدفاع وسدد كرة أرضية على يسار الحارس.

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فابيان رويز، نجم باريس سان جيرمان، يسجل الهدف الثاني لمنتخب لاروخا



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وتصدى أوناي سيمون حارس إسبانيا لفرصة خطيرة من تسديدة بروزوفيتش التي تابعها ماير ولكن وضع الكرة في الشباك الخارجية.

وأكمل داني كارفاخال ثلاثية إسبانيا في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول بعدما حول عرضية لامين جمال في الشباك.

في الشوط الثاني انتفض منتخب كرواتيا في محاولة للتسجيل وسط تألق من الحارس أوناي سيمون الذي تصدى للعديد من الفرص الخطيرة.

وحصل منتخب كرواتيا على ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد خطأ ضد رودري الذي عرقل برونو بيتكوفيتش أمام الشباك الخالية.

وتقدم بتكوفيتش لتسديد الكرة وواصل أوناي سيمون التألق وتصدى للركلة ببراعة ثم تابعها زميله بعرضية لتصل له ويضعها في الشباك مسجلا الهدف لكرواتيا.

لكن اللعب توقف لمراجعة اللعبة بعدها قرر الحكم إلغاء الهدف بسبب تسلل مهاجم كرواتيا.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز منتخب إسبانيا بثلاثية دون رد.

ويلعب منتخب إسبانيا في الجولة المقبلة يوم الخميس القادم 20 يونيو الجاري ضد إيطاليا، بينما يلعب منتخب كرواتيا ضد ألبانيا يوم الأربعاء 19 من الشهر ذاته.