قائمة كندا - علي وكمال وإسماعيل ضمن 26 لاعبا للمشاركة في كوبا أمريكا 2024

ضمت قائمة منتخب كندا كل من علي أحمد وكمال ميلر وإسماعيل كونيه في المشاركة بـ كوبا أمريكا 2024.

وأعلن الأمريكي جيسي مارش قائمة كندا النهائية والتي ضمت 26 لاعبا للمشاركة في البطولة التي تستضيفها أمريكا في الفترة من 21 يونيو وحتى 14 يوليو.

وعرفت القائمة تواجد 15 لاعبا ممن تواجدوا في كأس العالم 2022 بقائمة البطولة اللاتينية وعلى رأسهم ألفونسو ديفيز وجوناثان ديفيد.

إسماعيل كونيه وُلد في كوت ديفوار وحصل على فرصة تمثيل منتخب بلاده وشارك في كأس العالم 2022.

فيما وُلد علي أحمد لأبوين إثيوبين في كندا، وتعود أصول كمال ميلر لأصول جامايكية وتريندادية ووُلد أيضا في كندا.

ويستهل منتخب كندا مشوار البطولة عندما يواجه الأرجنتين حامل اللقب في المباراة الافتتاحية فجر يوم 21 يونيو الجاري.

ويتواجد أيضا في المجموعة رفقة كندا والأرجنتين كل من بيرو وتشيلي.

26 of 39,107,046 🍁 Representing us from coast-to-coast-to-coast at our first Copa América! —— 26 de 39 107 046 🍁 Nous représentant d'un océan à l'autre lors de notre première Copa América !#CANMNT pic.twitter.com/anpR0iomok — CANMNT (@CANMNT_Official) June 15, 2024

وجاءت قائمة كندا

حراسة المرمى: ماكسيم كريبو )بورتلاند تيمبرز الأمريكي) - داين سانت كلير (مينيسوتا يونايتد الأمريكي) – توماس ماكجيل (برايتون الإنجليزي).

الدفاع: مويس بومبيتو (كولورادو رابيدز الأمريكي) – ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ الألماني) – أليستاير جونستون (سيلتك الاسكتلندي) – ريتشي لاريا (تورنتو الكندي) – دريك كورنيليوس (مالمو السويدي) – لوك دي فوجيروليس (فولام الإنجليزي) – كايل هيبرت (سانت لويس الأمريكي) – كمال ميلر (بورتلاند تيمبرز الأمريكي).

الوسط: ماثيو شونييه (مونتريال الكندي) – ستيفان أوستاكيو (بورتو البرتغالي) – إسماعيل كونيه (واتفورد الإنجليزي) – جوناثان أوسوريو (تورنتو الكندي) – صامويل بيتي (مونتريال الكندي) – علي أحمد (فانكفور وايتاكبس الكندي).

الهجوم: ثيلونيس باير (ماثرويل الاسكتلندي) – جوناثان ديفيد (ليل الفرنسي) – كايل لارين (ريال مايوركا الإسباني) – جاكين راسل رو (كولومبوس كرو الأمريكي) – تاجون بوكنان (إنتر الإيطالي) – جونيور هوليت (أبردين الاسكتلندي) – ليام ميلر (بازل السويسري) – جاكوب شافيلبيرج (ناشيفل الأمريكي) – تاني أولاساي (مينسوتا يونايتد الأمريكي).

ويشارك منتخب كندا في كوبا أمريكا لأول مرة بتاريخه.