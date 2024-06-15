ميسي: يتمتع كاربوني بجودة لا تصدق.. ويعد مستقبل وحاضر الأرجنتين

مدح ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي زميله في المنتخب فالنتين كاربوني لاعب مونزا والمعار من إنتر ميلان.

وانضم كاربوني لقائمة التانجو المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وقال ميسي لقناة TYC: "يتمتع كاربوني بمستقبل مذهل على مستوى الحاضر والمستقبل في نفس الوقت".

واختتم "لقد رأيته بالفعل في فريق تحت 20 عاما مع الأرجنتين، لكنه تطور كثيرا، أنه لاعب مختلف ويتمتع بجودة لا تصدق".

ولعب كاربوني الموسم المنقضي في فريق مونزا معارا من إنتر ميلان ولعب 32 مباراة بمجموع دقائق 1178 دقيقة وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

وارتفعت القيمة التسويقية للاعب البالغ من العمر 19 عاما إلى 15 مليون يورو بمقدار 10 ملايين يورو قبل قضاء الموسم المنقضي مع مونزا.

وكان إنتر قد تعاقد معه في صيف 2020 من كاتانيا مقابل 300 ألف يورو.

وحسب التقارير الإخبارية فإن النيراتزوري يريد الاستفادة ماديا من كاربوني وبيعه بمبلغ لا يقل عن 30 مليون يورو.