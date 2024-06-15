يورو 2024 - 4 أرقام لـ موراتا بعد هدفه ضد كرواتيا

افتتح ألفارو موراتا سجل أهداف إسبانيا في يورو 2024 في شباك كرواتيا بالجولة الأولى من المجموعة الثانية.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره الكرواتي على الملعب الأولمبي في برلين.

وتقدمت إسبانيا من انفراد موراتا بعد بينية من فابيان رويز في الدقيقة 29.

وأصبح موراتا أول لاعب يسجل في 3 نسخ مختلفة من اليورو أمام نفس الخصم، حيث سجل ضد كرواتيا من قبل في يورو 2016 و2020.

ورفع رصيده التهديفي لـ 7 أهداف في المركز الثالث بترتيب هدافي اليورو بالتساوي مع الفرنسي أنطوان جريزمان والإنجليزي آلان شيرار.

ويسبق موراتا فقط كل من الفرنسي ميشيل بلاتيني (9 أهداف) وكريستيانو رونالدو الهداف التاريخي برصيد 14 هدفا.

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وبات أول إسباني يسجل في 3 نسخ متتالية في تاريخ بطولة أوروبا.

كما ارتقى للمركز الثاني في ترتيب هدافي إسبانيا في البطولات الكبرى (كأس العالم ويورو) برصيد 10 أهداف بعد ديفيد فيا صاحب الـ 13 هدفا.

وتختتم مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بلقاء إيطاليا ضد ألبانيا مساء اليوم في العاشرة مساءً.