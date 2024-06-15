ثيو هيرنانديز يتحدث عن مستقبله مع ميلان

السبت، 15 يونيو 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

أدخل ثيو هيرنانديز لاعب ميلان الشك في قلوب جماهير النادي بعدما تحدث عن مستقبله.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة منافسه النمسا في أولى جولات دور المجموعات ببطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال الظهير الأيسر خلال مؤتمر صحفي: "أنا أركز على بطولة يورو، سنرى إذا كنت سأبقى في ميلان أم لا خلال الموسم المقبل".

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وأضاف "العودة إلى إسبانيا؟ في الوقت الحالي لا أفكر في الأمر بعد".

وتابع "نحن نعمل على أشياء مختلفة في المنتخب، أحب الهجوم، مع المدرب جربنا مواقف مختلفة، لقد أحرزت تقدما من الناحية الدفاعية".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما وصلت إلى ميلان، لم أكن جيدا في الدفاع، الآن أصبح الأمر أفضل، لكنني أفضل الهجوم".

وكشف جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي ميلان في وقت سابق عن تطور في مستقبل ثيو.

وقال فورلاني لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "ثيو يرتبط بعقد معنا حتى 2026، اللاعبون دائما ما يقررون مستقبلهم، أتمنى أن يبقى معنا لأطول فترة ممكنة".

ولعب ثيو البالغ من العمر 26 عاما في إسبانيا من قبل في فرق أتليتكو مدريد وريال مدريد وديبورتيفو ألافيس وريال سوسيداد.

وانتقل ثيو إلى ميلان في صيف 2019 قادما من ريال مدريد مقابل 22 مليون يورو، وتمكن من التتويج بالدوري الإيطالي.

وتتواجد فرنسا في المجموعة الرابعة مع النمسا وهولندا وبولندا.

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