بأقدام المهاجرين

السبت، 15 يونيو 2024 - 18:19

كتب : محمد رؤوف

سويسرا

حقق منتخب سويسرا انتصارا هاما على منافسه المجر بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى جولات دور المجموعات من بطولة يورو 2024.

وسجل كوادو دواه وميشيل أيبشير وبريل إمبولو لسويسرا، بينما أحرز بارناباس فارجا هدف المجر الوحيد.

وتألق أيبشير لاعب بولونيا في المباراة بعد تسجيله وصناعته في المباراة، ليكون أول لاعب في تاريخ سويسرا يتمكن من التسجيل والصناعة في مباراة في بطولة يورو.

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وأصبح دواه لاعب لودوجوريتس هو أول لاعب من الدوري البلغاري يسجل هدفا في يورو.

وتمكن دواه من التسجيل الهدف الأول له في المباراة الرسمية له، وكان قد لعب أول لقاء له مع سويسرا منذ 11 يوما فقط ضد إستونيا وديا.

وكذلك ميلوس كيركيز أصبح أصغر لاعب يشارك مع المجر في يورو منذ 60 عاما.

ويعتبر دواه مهاجر إلى سويسرا إذ ولد في إنجلترا ولديه الجنسية الغانية، وإمبولو ولد في الكاميرون قبل الهجرة إلى سويسرا.

وبهذا الفوز اقتنص منتخب سويسرا أول 3 نقاط من الجولة الأولى في المركز الثاني بالتساوى مع ألمانيا المتصدر لكن فارق الأهداف لمانشافت.

ويأتي منتخب المجر في المركز الثالث دون رصيد، ويتذيل منتخب اسكتلندا بعد الخسارة بخماسية مقابل هدف من ألمانيا بدون أي نقاط.

التشكيل

بدأ ماركو روسي مدرب المجر المباراة بسوبسلاي ورولاند سالاي وأمامهما بارناباس فارجا.

وعلى الجانب الآخر أشرك مورات ياكين مدرب سويسرا بدواه كمهاجم وحيد.

تهديد ثم تسجيل

دخل منتخب المجر متحمسا منذ البداية وهدد سالاي مرمى يان سومر حارس مرمى سويسرا يتسديدة بعد المرمى قليلا في الدقيقة الثامنة.

لكن استفاق منتخب سويسرا وسجل الهدف الأول من دواه في الدقيقة الـ12 بعد انفراد تام بالمرمى.

وفي الدقيقة 19 روبن فارجاس انقض على كرة مرتدة وسدد في المرمى لكن حارس المجر أبعدها ببراعة.

توسيع الفارق

ضاعف أيبشير النتيجة في الدقيقة 44 لمنتخب سويسرا بعد تسديدة صاروخية.

اشتعال المباراة

أشعل فارجا لاعب المجر المباراةبعدما سجل من رأسية بعد عرضية من دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 66.

هدف قاتل

قتل إمبولو المباراة بعد انفراد بحارس المرمى ويسكنها الشباك بطريقة رائعة في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من الضائع.

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