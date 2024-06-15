عمره 26 عاما.. ميلوول الإنجليزي يعلن وفاة حارس مرماه

أعلن نادي ميلوول المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم "تشامبيونشيب" وفاة حارس مرماه ومرمى الجبل الأسود ماتيا ساركيتش.

وفارق ساركيتش صاحب الـ26 عاما الحياة اليوم السبت، بعدما تعرض لوعكة صحية أثناء تواجده في بلاده

وذكرت صحيفة فيستي اليومية الصادرة في الجبل الأسود أن ساركيتش توفي في شقة في بودفا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال نادي ميلوول في بيان: "الجميع في النادي يعبّر عن تضامنه ويقدّم تعازيه لعائلة ماتيا وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية".

وأضاف "لن تصدر عن النادي أي تصريحات جديدة في الوقت الحالي ويطلب احترام خصوصية عائلة ماتيا".

وأنقذ ساركيتش العديد من التسديدات خلال خسارة الجبل الأسود 2-صفر أمام بلجيكا في مباراة ودية الأسبوع الماضي واختير أفضل لاعب في المباراة بفضل أدائه المتميز.

ولد ساركيتش في جريمسبي بإنجلترا ولعب في فريقي الشباب في أستون فيلا الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي.

وشارك في 33 مباراة مع ميلوول منذ انضمامه إليه في أغسطس 2023 قادماً من وولفرهامبتون واندرارز.