كوبا أمريكا 2024 – ميسي ودي ماريا على رأس القائمة.. وجارناتشو ينضم لأول مرة

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة راقصي التانجو المستدعاة لخوض منافسات كوبا أمريكا 2024.

وتقام كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى بجوار كل من بيرو وتشيلي وكندا.

وخرج من القائمة الأولية كل من فالانتين باركو لاعب برايتون الإنجليزي وآنخيل كوريا من أتليتكو مدريد الإسباني وليوناردو باليردي من مارسيليا الفرنسي.

وبالطبع يتواجد على رأس القائمة كل من ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا.

فيما سيتواجد في أي بطولة دولية للمرة الأولى لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أليخاندرو جارناتشو.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)- فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني)- جيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)

في الدفاع: جونزالو مونتييل (نوتنجهام فورست الإنجليزي)- ناهويل مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني)- كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي)- جيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني)- لوكاس كوارتا (فيورنتينا الإيطالي)- نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي)- ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)- ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)- نيكولاس تاجليافيكو (ليون الفرنسي)

في الوسط: قايدو رورديجيز (ريال بيتيس الإسباني)- لياندرو باريديس (روما الإيطالي)- أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)- رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإنجليزي)- إسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)- إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي)- جيوفاني لو سيلسو (توتنام الإنجليزي)

في الهجوم: آنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)- أميديو كاربوني (مونزا الإيطالي)- ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)- أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)- نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي)- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)- جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي)