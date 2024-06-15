انتهت يورو 2024 - المجر (1)-(3) سويسرا

السبت، 15 يونيو 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

سويسرا - المجر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المجر ضد سويسرا في الجولة الأولى من دور المجموعات ليورو 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 حتى 14 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب المجر في المجموعة الأولى رفقة ألمانيا واسكتلندا وسويسرا.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انتهت

90+3: جوووول قاتل من بريل إمبولو بعد انفراد بحارس المرمى ويسكنها الشباك بطريقة رائعة.

90+1: زكي عمدوني يهدر انفرادا تاما لسويسرا بعد مراوغته لحارس المرمى لكن سدد بطريقة سيئة.

ق 90: جولاتشي ينقذ مرماه على مرتين من رأسية شار.

ق 72: رأسية خطيرة من فابيان شار عقب عرضية من ركنية لكن مرت بجوار المرمى قليلا.

ق 66: جوووول بارناباس فارجا لاعب المجر يسجل من رأسية بعد عرضية من دومينيك سوبوسلاي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 ميشيل أيبشير يسجل الهدف الثاني لمنتخب سويسرا بعد تسديدة صاروخية

ق19 روبن فارجاس ينقض على كرة مرتدة ويسدد في المرمى لكن حارس المجر يبعدها ببراعة

ق12 كوادو دواه يسجل الهدف الأول لمنتخب سويسرا بعدا انفراد تام بالمرمى

ق8 تسديدة خطيرة من رونالد سالاي تمر قريبة من مرمى منتخب سويسرا

انطلاق المباراة

المجر سويسرا يورو2024
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