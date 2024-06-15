يورو 2024 – جوندوجان عن اكتساح اسكتلندا: هذه هي البداية التي أردناها.. وتلقينا تحذيرا

أشاد إلكاي جوندوجان لاعب خط وسط ألمانيا وقائد المنتخب بالأداء الذي قدمه فريقه ضد اسكتلندا.

إلكاي جوندوجان النادي : برشلونة ألمانيا

واكتسح منتخب ألمانيا منافسه اسكتلندا في ملعب أليانز آرينا في افتتاح يورو 2024 بخمسة أهداف لهدف.

وتحدث لاعب برشلونة عقب المباراة قائلا: "لعبنا بحدة كبيرة، وتواجدنا في المساحات الصحيحة".

وأكمل "اتخذنا بعض المخاطرات ولهذا سجلنا الأهدافن لعبنا حقا جيدا خاصة في الشوط الأول وتقدمنا بثلاثية دون رد".

وشدد لاعب مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند السابق "هذه هي البداية التي أردناها، لكن الهدف الذي تلقيناه أظهر أن كل الفرق لديها الإمكانيات للتسجيل".

واتم "لذا إن لم نعر انتباهنا فستتم معاقبتنا".

ويلعب بجوار ألمانيا واسكتلندا في المجموعة الأولى كل من المجر وسويسرا.