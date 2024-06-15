موندو ديبورتيفو: نيوكاسل يخطط لضم ثنائي برشلونة

السبت، 15 يونيو 2024 - 15:15

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

يخطط نادي نيوكاسل للتعاقد مع كريستينسين وفيران توريس ثنائي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيوكاسل يسعى لتدعيم صفوفه والمنافسة على أحد المراكز الأربعة في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن برشلونة لا يمانع رحيل كريستينسين وتوريس حال الحصول على مقابل مادي مناسب في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

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ومن المقرر أن يحسم هانزي فليك مدرب برشلونة الجديد مصير الثنائي كريستينسين وتوريس بعد اهتمام نيوكاسل بضمهما.

فيران توريس انضم إلى برشلونة في يناير 2022 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولعب توريس مع برشلونة 113 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 13 آخرين.

في المقابل انضم كريستينسين إلى برشلونة في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع تشيلسي.

ولعب المدافع الدنماركي 74 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين في جميع المسابقات.

برشلونة نيوكاسل
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