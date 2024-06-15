يورو 2024 - إيمري تشان: ما حدث معي قصة مجنونة

لم يصدق إيمري تشان لاعب خط وسط منتخب ألمانيا ما حدث معه خلال الأيام القليلة الماضية والتي انتهت بتسجيله لهدف في شباك اسكتلندا.

إيمري تشان النادي : بوروسيا دورتموند ألمانيا

واكتسح منتخب ألمانيا منافسه اسكتلندا في ملعب أليانز آرينا في افتتاح يورو 2024 بخمسة أهداف لهدف، في لقاء شهد تسجيل لاعب دورتموند لهدف فور مشاركته كبديل.

وكان لاعب خط وسط ليفربول الأسبق لم يتم استدعائه ولكن تم ضمه بعد إصابة أليكساندر بافلوفيتش.

وتحدث إيمري تشان عقب المباراة قائلا: "لدي شعور عظيم وقصة مجنونة، لهذا نحب كرة القدم".

وواصل "لقد كنت في راحة منذ يومين وتلقيت المكالمة يوم الأربعاء وانضممت إلى الفريق مساء اليوم ذاته".

وأتم "لقد تدربت مع الفريق لمرة واحدة فقط وفي المباراة سجلت هدفا".

ويلعب بجوار ألمانيا واسكتلندا في المجموعة الأولى كل من المجر وسويسرا.