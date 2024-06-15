يورو 2024 - مودريتش: لا أريد المقارنة بين الأجيال.. ويمكننا الذهاب بعيدا

يرفض لوكا مودريتش قائد كرواتيا المقارانة بين الأجيال المختلفة لبلاده قبل انطلاق مشواره في يورو 2024.

ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة منافسه إسبانيا مساء اليوم في أولى جولات دور المجموعات في بطولة يورو 2024.

وقال لوكا مودريتش في مؤتمر صحفي: "لا أريد أن أقارن الأجيال المختلفة من اللاعبين في كرة القدم الكرواتية. نقاط القوة هي وحدتنا ولعبنا بجماعية".

وشدد "هذا الفريق مختلف نوعا ما لأنه يضم لاعبين جدد ولكن يمكننا تحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة".

وعن لامين جمال لاعهب برشلون الشاب قال مودريتش: "ما يمكنني قوله هو أن العمر لا يهم كثيرا والمهم هو ما تقدمه على أرض الملعب. هذا الموسم قام لامين بأشياء مذهلة ولديه إمكانات هائلة ومسيرة عظيمة في المستقبل".

ويتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية رفقة كل من إسبانيا وألبانيا وإيطاليا.

مودريتش يستهدف الفوز ببطولة أوروبا، بعدما قاد كرواتيا إلى المركز الثاني التاريخي في كأس العالم 2018 والمركز الثالث في كأس العالم 2022، ويحلم بحمل الكأس في ألمانيا.