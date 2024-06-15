يورو 2024 - مودريتش: لا أريد المقارنة بين الأجيال.. ويمكننا الذهاب بعيدا

السبت، 15 يونيو 2024 - 13:44

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا

يرفض لوكا مودريتش قائد كرواتيا المقارانة بين الأجيال المختلفة لبلاده قبل انطلاق مشواره في يورو 2024.

ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة منافسه إسبانيا مساء اليوم في أولى جولات دور المجموعات في بطولة يورو 2024.

وقال لوكا مودريتش في مؤتمر صحفي: "لا أريد أن أقارن الأجيال المختلفة من اللاعبين في كرة القدم الكرواتية. نقاط القوة هي وحدتنا ولعبنا بجماعية".

أخبار متعلقة:
فيفا: سنة متبقية على انطلاق كأس العالم للأندية بشكله جديد.. ورسالة من إنفانتينو كاراسكو مازحا: رونالدو لديه حي بأكمله في السعودية.. ومستوى المعيشة هنا مثل مدريد يورو 2024 - مدرب المجر: هدفنا الوصول بعيدا في البطولة يورو 2024 - مدرب سويسرا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام المجر

وشدد "هذا الفريق مختلف نوعا ما لأنه يضم لاعبين جدد ولكن يمكننا تحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة".

وعن لامين جمال لاعهب برشلون الشاب قال مودريتش: "ما يمكنني قوله هو أن العمر لا يهم كثيرا والمهم هو ما تقدمه على أرض الملعب. هذا الموسم قام لامين بأشياء مذهلة ولديه إمكانات هائلة ومسيرة عظيمة في المستقبل".

ويتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية رفقة كل من إسبانيا وألبانيا وإيطاليا.

مودريتش يستهدف الفوز ببطولة أوروبا، بعدما قاد كرواتيا إلى المركز الثاني التاريخي في كأس العالم 2018 والمركز الثالث في كأس العالم 2022، ويحلم بحمل الكأس في ألمانيا.

كرواتيا إسبانيا يورو 2024 مودريتش
نرشح لكم
يورو 2024 – جوندوجان عن اكتساح اسكتلندا: هذه هي البداية التي أردناها.. وتلقينا تحذيرا تشكيل 2024 – سوبوسلاي يقود المجر.. وتشاكا أساسي مع سويسرا يورو 2024 - إيمري تشان: ما حدث معي قصة مجنونة يورو 2024 - مدرب المجر: هدفنا الوصول بعيدا في البطولة يورو 2024 - مدرب سويسرا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام المجر مواعيد مباريات السبت 15 يونيو.. إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 يورو 2024 - ناجلسمان: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب واحد.. ولهذا سعيد لـ موسيالا يورو 2024 – مدرب اسكتلندا: لم نستطع مجاراة ألمانيا
أخر الأخبار
يورو 2024 – جوندوجان عن اكتساح اسكتلندا: هذه هي البداية التي أردناها.. وتلقينا تحذيرا 25 دقيقة | ألمانيا 2024
موندو ديبورتيفو: نيوكاسل يخطط لضم ثنائي برشلونة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل 2024 – سوبوسلاي يقود المجر.. وتشاكا أساسي مع سويسرا 42 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - إيمري تشان: ما حدث معي قصة مجنونة ساعة | ألمانيا 2024
الرياضية السعودية: أستون فيلا يقدم عرضا للتعاقد مع سعود عبد الحميد ساعة | سعودي في الجول
يورو 2024 - مودريتش: لا أريد المقارنة بين الأجيال.. ويمكننا الذهاب بعيدا 2 ساعة | ألمانيا 2024
فيفا: سنة متبقية على انطلاق كأس العالم للأندية بشكله جديد.. ورسالة من إنفانتينو 2 ساعة | الكرة المصرية
كاراسكو مازحا: رونالدو لديه حي بأكمله في السعودية.. ومستوى المعيشة هنا مثل مدريد 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 3 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 4 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي