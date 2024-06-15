فيفا: سنة متبقية على انطلاق كأس العالم للأندية بشكله جديد.. ورسالة من إنفانتينو

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم السبت الضوء على تبقي سنة واحدة فقط على انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بشكله جديد.

ومن المقرر أن تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" اليوم: "إلى أعزائي جمهور كرة القدم من كل أنحاء العالم، بعد عام واحد فقط ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية".

وواصل "استعدوا لأن أفضل بطولة عالمية للأندية على وشك البدء".

وأتم "ستشاهدون ما لم تشاهدوه من قبل وتختبرون ما لم تعيشوه من قبل، الأفضل من كل العالم وفي النهاية سيكون هناك بطل واحد حقيقي للعالم".

وضمن 29 فريقا بشكل رسمي المشاركة في البطولة سواء عن طريق الفوز بالبطولات في قاراتهم أو التأهل عن طريق التصنيف.

والفرق التي تأهلت بالفعل هم:

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023 و2024)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- باتشوكا المكسيكي (بطل كونكاكاف 2024)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

أما المقاعد المتبقية:

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)