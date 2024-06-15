فيفا: سنة متبقية على انطلاق كأس العالم للأندية بشكله جديد.. ورسالة من إنفانتينو

السبت، 15 يونيو 2024 - 13:29

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية 2025 - الصورة من موقع فيفا الرسمي

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم السبت الضوء على تبقي سنة واحدة فقط على انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بشكله جديد.

ومن المقرر أن تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" اليوم: "إلى أعزائي جمهور كرة القدم من كل أنحاء العالم، بعد عام واحد فقط ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية".

أخبار متعلقة:
كاراسكو مازحا: رونالدو لديه حي بأكمله في السعودية.. ومستوى المعيشة هنا مثل مدريد يورو 2024 - مدرب المجر: هدفنا الوصول بعيدا في البطولة يورو 2024 - مدرب سويسرا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام المجر

وواصل "استعدوا لأن أفضل بطولة عالمية للأندية على وشك البدء".

وأتم "ستشاهدون ما لم تشاهدوه من قبل وتختبرون ما لم تعيشوه من قبل، الأفضل من كل العالم وفي النهاية سيكون هناك بطل واحد حقيقي للعالم".

وضمن 29 فريقا بشكل رسمي المشاركة في البطولة سواء عن طريق الفوز بالبطولات في قاراتهم أو التأهل عن طريق التصنيف.

والفرق التي تأهلت بالفعل هم:

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023 و2024)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- باتشوكا المكسيكي (بطل كونكاكاف 2024)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

أما المقاعد المتبقية:

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)

كأس العالم للأندية فيفا الأهلي
نرشح لكم
محمد شريف يكشف سبب توقيعه لـ الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري.. ويحسم الجدل حول الأندية المشاركة إفريقيا عامر حسين يوضح سبب عدم اختيار عبد الله السعيد رجلا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة الزمالك ضد المصري.. القناة الناقلة والمعلق موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. القناة الناقلة والمعلق كاف يعتمد دورات تدريبية في مصر لرخص المدربين محمد شريف: كيروش قتلني.. وحقيقة البند الذي يمنعني من اللعب لفريق مصري غير الأهلي "ليس معه عقد".. الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة سعدو عبد السلام أمام فيفا
أخر الأخبار
يورو 2024 – جوندوجان عن اكتساح اسكتلندا: هذه هي البداية التي أردناها.. وتلقينا تحذيرا 25 دقيقة | ألمانيا 2024
موندو ديبورتيفو: نيوكاسل يخطط لضم ثنائي برشلونة 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل 2024 – سوبوسلاي يقود المجر.. وتشاكا أساسي مع سويسرا 41 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - إيمري تشان: ما حدث معي قصة مجنونة ساعة | ألمانيا 2024
الرياضية السعودية: أستون فيلا يقدم عرضا للتعاقد مع سعود عبد الحميد ساعة | سعودي في الجول
يورو 2024 - مودريتش: لا أريد المقارنة بين الأجيال.. ويمكننا الذهاب بعيدا ساعة | ألمانيا 2024
فيفا: سنة متبقية على انطلاق كأس العالم للأندية بشكله جديد.. ورسالة من إنفانتينو 2 ساعة | الكرة المصرية
كاراسكو مازحا: رونالدو لديه حي بأكمله في السعودية.. ومستوى المعيشة هنا مثل مدريد 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 3 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 4 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي