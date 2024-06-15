كاراسكو مازحا: رونالدو لديه حي بأكمله في السعودية.. ومستوى المعيشة هنا مثل مدريد

السبت، 15 يونيو 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

كاراسكو لاعب الشباب

كشف يانيك كاراسكو لاعب الشباب ومنتخب بلجيكا عن عدم عيشه بجوار كريستيانو رونالدو قائد النصر في العاصمة السعودية الرياض.

يانيك كاراسكو

النادي : الشباب

وتحدث كاراسكو في مؤتمر صحفي قبل لقاء بلجيكا وسلوفاكيا في يورو 2024 قائلا: "بعض اللاعبين يعيشون في منازل وآخرين يعيشون في مخيمات".

وواصل "لقد اخترت العيش في مخيم وهناك بعض اللاعبين الآخرين يتواجدون معي ومن نادي النصر ومن فريقي الشباب، نحن نعيش أشبه بعائلة كبيرة".

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وبسؤاله هل يستطيع مناداة كريستيانو رونالدو بكلمة أخي أجاب ضاحكا "لا رونالدو لا يعيش في المخيم الخاص بي هو لديه حي خاص بأكمله".

وعن الدوري السعودي والفارق بينه وبين الصيني الذي سبق ولعب فيه قال: "هناك أربعة أو خمسة فرق كبيرة هنا والباقي مستواه أقل، لكن بشكل عام المستوى هنا في السعودية أفضل من الصين".

وأردف "الناس لطيفون للغاية في السعودية ومستوى المعيشة مقارب لمدريد في إسبانيا".

كاراسكو الشباب رونالدو يورو 2024
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