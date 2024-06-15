يورو 2024 - مدرب المجر: هدفنا الوصول بعيدا في البطولة
السبت، 15 يونيو 2024 - 12:13
كتب : FilGoal
يثق ماركو روسي مدرب المجر في قدرة منتخب بلاده على تحقيق نتائج طيبة في يورو 2024.
ويلعب منتخب المجر أمام سويسرا، في الرابعة عصرا من اليوم السبت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.
وقال روسي في مؤتمر صحفي: "من خلال العمل والتماسك تزداد الثقة لدينا وهذا ما سيعطينا الدفع المعنوي لمباراة سويسرا".
وأضاف"نود أن نكون من بين المرشحين والوصول بعيدا في هذه البطولة، وأن نفرح جماهيرنا".
ويلعب منتخب المجر ضمن المجموعة الأول تضم أيضا منتخبات: سويسرا والمانيا واسكتلندا.
وكان منتخب ألمانيا قد فاز على اسكتلندا بنتيجة 5-1 ضمن في المباراة الافتتاحية ليورو 2024.
وتستضيف ألمانيا منافسات يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.
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