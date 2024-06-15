يورو 2024 - مدرب سويسرا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام المجر
السبت، 15 يونيو 2024 - 12:06
كتب : FilGoal
يرى مورات ياكين مدرب سويسرا أن منتخب بلاده تنتظره مواجهة صعبة للغاية أمام المجر.
ويلعب منتخب سويسرا أمام المجر، في الرابعة عصرا من اليوم السبت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.
وقال ياكين في مؤتمر صحفي: "اللاعبون مستعدون ويقومون بواجباتهم ويتدربون بشكل جيد تحضيرا للمباراة".
وشدد "سنحاول تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز رغم صعوبة المهمة التي تنتظرنا".
ويلعب منتخب سويسرا ضمن المجموعة الأول تضم ايضا منتخبات: المجر والمانيا واسكتلندا.
وكان منتخب ألمانيا قد فاز على اسكتلندا بنتيجة 5-1 ضمن في المباراة الافتتاحية ليورو 2024.
وتستضيف ألمانيا منافسات يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.
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