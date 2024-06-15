محمد شريف يكشف سبب توقيعه لـ الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي

السبت، 15 يونيو 2024 - 11:51

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج - الهلال

كشف محمد شريف مهاجم الخليج السعودي سبب توقيعه للزمالك قبل انتقاله إلى غريمه التقليدي في الأهلي النهاية.

محمد شريف

النادي : الخليج

وتحدث محمد شريف لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم السبت ردا على أفضل مباراة لعبها في مسيرته قائلا: "أفضل مباراة لعبتها كانت القمة ضد الزمالك وسجلت هدفين، أعتقد هذه واحدة من أفضل مبارياتي".

وكان الأهلي فاز آنذاك بخمسة أهداف لثلاثة في استاد القاهرة.

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وعن كواليس توقيعه للزمالك حينما كان لاعبا في وادي دجلة قال شريف: "إيهاب جلال كان هو مدرب الزمالك وقتها واتصل بي وطلب انضمامي للفريق وقتها لم يكن هناك أي مفاوضات من الأهلي".

وأضاف "وبالفعل وقعت على العقود في مكتب تامر النحاس وكيل اللاعبين في وجود إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة السابق وشريف إسلام مدير التعاقدات آنذاك".

وأكمل مهاجم منتخب مصر "في ذلك الوقت كان الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم محمد عنتر والزمالك انشغل بتلك الصفقة رغم توقيعي له في بداية شهر يناير آنذاك".

وأردف شريف "شعرت أن الزمالك ابتعد عن فكرة ضمي والأهلي فاوضني يوم 30 يناير ووقعت في اليوم التالي مباشرة، لم أعتذر للزمالك لأن الزمالك لم يفاوض وادي دجلة من الأساس".

وأتم "البعض قد يسأل كيف لم تتم معاقبتي بعد توقيعي لناديين، الرد هو أن الزمالك وقتها كان يفاوض العديد من اللاعبين يريد ضمهم وشعر بالخوف من عدم قدرته على تسجيله فتركني".

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