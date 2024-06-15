عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري.. ويحسم الجدل حول الأندية المشاركة إفريقيا

السبت، 15 يونيو 2024 - 11:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - عبد الله السعيد

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو رابطة الأندية، موعد انتهاء منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

وقال عامر حسين عبر إم بي سي مصر: "الموسم الحالي من بطولة الدوري سينتهي يوم 16 أغسطس".

وأجاب "الأهلي وبيراميدز سيشاركان في دوري أبطال إفريقيا والزمالك والمصري سيشاركان في الكونفدرالية".

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وأوضح "الأهلي سيشارك كحامل لقب دوري الأبطال والزمالك كبطل للكونفدرالية، بيراميدز والمصري سيشاركان وفقا لنتائج الدور الأول من الدوري".

بيراميدز رصيده 56 نقطة يتصدر بهم جدول الدوري بفارق 17 نقطة عن ملاحقه المصري ولكن خاض الأول 23 مباراة مقابل 24 للفريق البورسعيدي.

ويتبقى لبيراميدز مباراة واحدة فقط في الدور الأول أمام الأهلي الذي ضمن تأهله بالفعل لدوري أبطال إفريقيا عقب تتويجه باللقب على حساب الترجي.

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