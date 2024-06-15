عامر حسين يوضح سبب عدم اختيار عبد الله السعيد رجلا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

السبت، 15 يونيو 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك

أوضح عامر حسين عضو رابطة الأندية سبب عدم اختيار عبد الله السعيد لاعب الزمالك رجلا لمباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وسجل عبد الله السعيد هدفا وصنع آخر في فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وتم اختيار أحمد رمضان لاعب سيراميكا كليوباترا كأفضل لاعب في مواجهة فريقه أمام الزمالك.

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وقال عامر حسين عبر إم بي سي مصر: "عبد الله السعيد لم يحصل على رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا لأن الاختيار تم قبل تسجيل الهدف الثاني".

وتابع "في الدقيقة 85 تم الاستقرار على اختيار أحمد رمضان رجلا للمباراة ولو تم تسجيل الهدف الثاني قبل الاختيار لكان الوضع مختلفا".

وأتم "سنحاول الانتظار خلال المباريات المقبلة، واللجنة التي تختار رجل المباراة على أعلى مستوى".

وحقق الزمالك انتصارا صعبا على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة 11 لمسابقة الدوري.

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وكان أحمد رمضان لاعب سيراميكا كليوباترا قد سجل الهدف الأول لفريقه في الزمالك في الدقيقة 26.

وأحرزعبد الله السعيد هدف التعادل عند الدقيقة 80 بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد انطلاقة رائعة من محمد شحاتة بعد مراوغته أكثر من لاعب من سيراميكا.

وتمكن أيضا السعيد من صناعة هدفه الأول مع الزمالك بعد عرضية تجاه إبراهيما نداي سجلها برأسه في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 31 في المركز الـ11 من 18 مباراة، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 34 في المركز التاسع من 24 مباراة.

الزمالك سيراميكا كليوباترا عبد الله السعيد
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