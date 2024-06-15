في ليلة اقتحام المشجع.. الأرجنتين تستعد لكوبا أمريكا برباعية في جواتيمالا

أتم منتخب الأرجنتين استعداداته لخوض منافسات كوبا أمريكا 2024 بالفوز وديا على منافسه جواتيمالا بأربعة أهداف لهدف.

افتتح ليساندرو مارتينيز أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة.

وأدرك ليونيل ميسي التعادل سريعا للأرجنتين في الدقيقة 12.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لحاملي لقب كوبا أمريكا وكأس العالم من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وعاد لاوتارو وسجل الهدف الثاني له والثالث لراقصي التانجو في الدقيقة 66.

وأتم ليونيل ميسي رباعية الأرجنتين في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة اقتحام أحد المشجعين لملعب المباراى لالتقاط صورة مع ميسي لكن سلطات الأمن منعته.

وتقام كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى بجوار كل من بيرو وتشيلي وكندا.

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