موعد مباراة الزمالك ضد المصري.. القناة الناقلة والمعلق
السبت، 15 يونيو 2024 - 10:42
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لملاقاة المصري في الجولة 26 من الدوري المصري.
وكان الزمالك قلب تأخره بفوز إلى هدفين بهدف على سيراميكا كليوباترا مساء أمس الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري.
وفاز الزمالك بفضل هدفين من إبراهيما نداي وعبد الله السعيد.
ويحتل المصري المركز الثاني في الترتيب بـ39 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.
أما الزمالك فيأتي في المركز الـ11 بـ31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.
فمتى تقام المباراة؟
ستقام يوم الإثنين المقبل في ملعب برج العرب في السابعة مساء.
وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
وسيعلق على المباراة مؤمن حسن.
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