موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. القناة الناقلة والمعلق
السبت، 15 يونيو 2024 - 10:41
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري في الجولة 26 من الدوري المصري.
وكان الأهلي فاز على فاركو مساء أمس الجمعة بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري.
وفاز الأهلي بفضل هدفين سجلهما إمام عاشور.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.
فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الساس برصيد 36 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.
فمتى تقام المباراة؟
ستقام يوم الثلاثاء المقبل في ملعب برج العرب في السابعة مساء.
وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
وسوف يعلق على المباراة محمد عفيفي.
video:1
نرشح لكم
محمد شريف يكشف سبب توقيعه لـ الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري.. ويحسم الجدل حول الأندية المشاركة إفريقيا عامر حسين يوضح سبب عدم اختيار عبد الله السعيد رجلا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة الزمالك ضد المصري.. القناة الناقلة والمعلق محمد شريف: كيروش قتلني.. وحقيقة البند الذي يمنعني من اللعب لفريق مصري غير الأهلي "ليس معه عقد".. الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة سعدو عبد السلام أمام فيفا البطاوي: حكم واحد يأتينا أمام الأهلي والزمالك.. الطرد واضح والتحكيم لم يكن معنا أبدا الرمادي: لا توجد أهمية لحياة اللاعبين.. وفريقي كان أنانيا في بعض الفرص