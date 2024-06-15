مواعيد مباريات السبت 15 يونيو.. إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا في يورو 2024

يشهد اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 15يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم السبت 3 مباريات هامة في دور المجموعات من يورو 2024.

وفي الدوري التونسي يلعب النجم الساحلي امام الصفاقسي في مواجهة مرتقبة.

يورو 2024

وتفتتح مباريات اليوم من يورو 2024 بمواجهة المجر ضد سويسرا.. في تمام الساعة 4:00 عصرا وتذاع على قناة بي إن سبورتس MAX 1.

وفي مواجهة نارية يلعب منتخب إسبانيا امام كرواتيا.. في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس MAX 1.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة إيطاليا ضد ألبانيا في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس MAX 1.

الدوري التونسي

النجم الساحلي × الصفاقسي.. في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وتذاع المباراة عبر القناة الوطنية التونسية.