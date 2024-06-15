يورو 2024 - ناجلسمان: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب واحد.. ولهذا سعيد لـ موسيالا

السبت، 15 يونيو 2024 - 01:06

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

أشاد يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا على أمر تسجيل أكثر من لاعب أهداف فريقه ضد اسكتلندا.

ورحب منتخب ألمانيا بضيوفه بطريقة رائعة بالفوز بنتيجة 5-1 على اسكتلندا في افتتاح يورو 2024 في لقاء أقيم على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ.

وقال المدير الفني الألماني لقناة ZDF: "كانت أول 20 دقيقة مثيرة للإعجاب، وكانت اسكتلندا متأثرة للغاية، ثم سجلنا هدفين جيدين حقا وأتيحت لنا بعض الفرص بعد ذلك".

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وأضاف "أنا لا أقدم النصائح، لكن الأولاد يعرفون بالفعل أنها كانت خطوة أولى جيدة للغاية، بالطبع نريد أن نتبعها بخطوة ثانية ضد المجر".

وتابع "من المهم ألا يقتصر أمر التسجيل على شخص واحد، بل أن نتمكن من المشاركة في إحراز الأهداف".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا سعيد بشكل خاص لجمال موسيالا، لأنه أهدر بعض الفرص الكبيرة في كأس العالم الماضي في قطر وهذا ما جعله الآن جيد".

وسجل لألمانيا كل من فلوريان فيرتز وجمال موسيالا وكاي هافيرتز ونيكلاس فولكروج وإيمري تشان.

أصبح منتخب ألمانيا ثاني فريق ينتصر في افتتاح اليورو بـ 5 أهداف بعد يوغوسلافيا ضد فرنسا في يورو 1960.

الخماسية هي الأكبر لألمانيا في تاريخ مشاركتها في اليورو.

ولأول مرة يستقبل منتخب اسكتلندا 5 أهداف منذ الخسارة من هولندا 6-0 في تصفيات يورو 2004.

وأصبح يوليان ناجلسمان أصغر مدرب يقود منتخب في تاريخ المسابقة بعمر 36 عاما و327.

وأشرك ناجلسمان في حراسة المرمى مانويل نوير الذي يكبره في العمر بـ 38 عاما و79 يوما.

وبهذا الفوز حصل منتخب ألمانيا على 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وينتظر أن يلاقي المجر منافسه المجر.

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