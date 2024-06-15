يورو 2024 – مدرب اسكتلندا: لم نستطع مجاراة ألمانيا

حدد ستيف كلارك المدير الفني لـ منتخب اسكتلندا المطلوب من لاعبيه خلال المباراتين المقبلتين بعد الخسارة من ألمانيا.

وتعرض منتخب اسكتلندا لهزيمة مذلة في افتتاح البطولة بلقاء أقيم في ملعب أليانز أرينا بنتيجة 5-1.

وقال ستيف كلارك عبر قناة قناة ITV: "ألمانيا كانت أكثر من رائعة، وللأسف لم نستطع مجارتهم".

وأضاف "في الشوط الأول كان أسرع منا كثيرا، لم نستطع وضع قدمنا في المباراة".

وأكمل "ما يتعين علينا فعله هو المباريات المقبلة وعلينا أن نركز عليها".

وأتم "الأمر عن كيف يكون رد الفعل، والهدف هو حصد 4 نقاط خلال المباراتين المتبقيتين".

ويلتقي منتخب اسكتلندا في الجولة المقبلة مع سويسرا ثم يختتم دور المجموعات بلقاء المجر.

يذكر أن أول وثاني الترتيب يتأهلون بشكل مباشر لدور الـ 16 بالإضافة لأفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث.

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أرقام قياسية ألمانية

أصبح منتخب ألمانيا ثاني فريق ينتصر في افتتاح اليورو بـ 5 أهداف بعد يوغوسلافيا ضد فرنسا في يورو 1960.

الخماسية هي الأكبر لألمانيا في تاريخ مشاركتها في اليورو.

ولأول مرة يستقبل منتخب اسكتلندا 5 أهداف منذ الخسارة من هولندا 6-0 في تصفيات يورو 2004.

وأصبح يوليان ناجلسمان أصغر مدرب يقود منتخب في تاريخ المسابقة بعمر 36 عاما و327.

وأشرك ناجلسمان في حراسة المرمى مانويل نوير الذي يكبره في العمر بـ 38 عاما و79 يوما.