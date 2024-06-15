يورو 2024 - روبرتسون: فعلنا كل شيء خاطئ أمام ألمانيا.. ولا يوجد أصعب من ذلك

كشف أندرو روبرتسون قائد منتخب اسكتلندا كيف خسر فريقه أمام ألمانيا في افتتاح يورو 2024 بنتيجة 5-1.

وتعرض منتخب اسكتلندا لهزيمة مذلة في افتتاح البطولة بلقاء أقيم في ملعب أليانز أرينا.

وقال أندرو روبرتسون عبر قناة ITV: "نلعب أمام المنتخب المستضيف في أول مباراة ولا يوجد أصعب من ذلك".

وأضاف "هناك أشياء عديدة خاطئة وعلينا حل ذلك، وهذا تذكير بصعوبة المنافسات، أنت تلعب أمام فرق من الطراز الرفيع، لم نقدم أقصى ما لدينا وعلينا فعل ذلك".

وواصل "غدا سنكون غاضبين ومحبطين من أنفسنا، ثم علينا أن نكون إيجابيين ومستعدين للقاء سويسرا، والذي سيكون اختبارا صعبا".

وأردف "في الشوط الأول فعلنا كل شيء خاطئ، ولم نظهر ولم نكن حادين بشكل كافي، وتركنا اللاعبين الجيدين يحصلون على الكرة".

وأتم "في الشوط الثاني لعبنا بـ 10 لاعبين، وحاولنا بشكل جيد لكن اليوم كان مخيبا للأمال".

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أرقام قياسية ألمانية

أصبح منتخب ألمانيا ثاني فريق ينتصر في افتتاح اليورو بـ 5 أهداف بعد يوغوسلافيا ضد فرنسا في يورو 1960.

الخماسية هي الأكبر لألمانيا في تاريخ مشاركتها في اليورو.

ولأول مرة يستقبل منتخب اسكتلندا 5 أهداف منذ الخسارة من هولندا 6-0 في تصفيات يورو 2004.

وأصبح يوليان ناجلسمان أصغر مدرب يقود منتخب في تاريخ المسابقة بعمر 36 عاما و327.

وأشرك ناجلسمان في حراسة المرمى مانويل نوير الذي يكبره في العمر بـ 38 عاما و79 يوما.