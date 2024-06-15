كرة سلة - سيف سمير يكشف حقيقة عدم مصافحته لمصيلحي

كشف سيف سمير لاعب الأهلي لكرة السلة حقيقة رفضه لمصافحة محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عقب نهاية دوري السوبر.

وكتب سيف سمير عبر فيسبوك:

تعمد بعض المغرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مبارة الاتحاد والأهلي في بطولة الدوري تشويه صورتي في محاولة بائسة لخلق صورة مضللة لصورتي الحقيقية والرياضية واتهامي باتهامات عنصرية غير أخلاقية.

ولغلق الباب أمام المتربصين والحاقدين أؤكد أن مبادئي وأخلاقياتي التي تربيت ونشأت عليها خلال سنوات حياتي في النادي الاهلي ستظل راسخة كما هي، وأؤكد أنني أُكن كل التقدير والاحترام لجميع المؤسسات والأشخاص في مجال الرياضة داخل و خارج مصر.

وتوضيحاً مني للصورة التي حاول البعض ترويجها لخلاف (باطل) بيني وبين محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وبدون سرد أو الدخول في تفاصيل فقد بادرت بالاتصال به وجمعتنا مكالمة ودية راقية أمس بعد انتهاء المباراة وهنأته على البطولة وتناقشنا في وجهات النظر بكل احترام و تقدير كعادتي مع الجميع.

ورداً على موقف عدم مصافحتي له فالحقيقة أنني كنت أستفسر منه عن أمر ما بخصوص موقف معين لا أريد الخوض في تفاصيله ولم ألاحظ أن يده ممدودة للسلام وتم ذلك أمام مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة وخالد مرتجي (عضو مجلس إدارة الأهلي) وعدت مرة أخرى وصافحته بعدها، وأحزنني تفسيرها على هذا النحو خاصة أنني والفريق بأجمعه صافحنا كل ممثلي اتحاد السلة والنادي الأهلي ونادي الاتحاد خلال تسلمنا الميداليات.

وأولاً وأخيراً أوكد على احترامي وتقدير الكامل لمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وذلك ما تربيت عليه وتعلمته طوال مشواري مع الرياضة وداخل النادي الأهلي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن قراراته فيما يخص الأحداث التي تلت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وجاء بيان اتحاد السلة كالتالي:

إيماءً للأحداث التي وقعت بعد انتهاء المباراة الرابعة من سلسلة مواجهات الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز رجال من قبل جماهير فريق الاتحاد السكندري ولاعب النادي الأهلي سيف سمير..

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الآتي:

- توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على جماهير فريق الاتحاد السكندري لما بدر منهم بعد انتهاء المباراة.

- تحويل اللاعب سيف سمير لاعب النادي الأهلي إلى التحقيق

وحسم الاتحاد السكندري لقب دوري السوبر لكرة السلة بالفوز على الأهلي في رابع مباريات سلسلة النهائي.

وأقيم النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

وحسم زعيم الثغر هذه السلسلة بنتيجة 3-1.

وفاز الاتحاد بالمباراة الأولى، ثم فاز الأهلي بالثانية.

وتمكن الاتحاد من قلب نتيجة المباراة الثالثة في النهاية ليفوز 80-78.

وتمكن الاتحاد من الفوز بالمباراة الرابعة بنتيجة 76-70.

وبذلك توج الاتحاد السكندري باللقب الغائب منذ نسخة 2020، للمرة الـ 14 في تاريخه بحسب سجلات الاتحاد المصري لكرة السلة.

أما الأهلي حامل آخر لقبين فتوقف رصيده عند 7 ألقاب.

الأكثر تتويجا بالدوري يظل الزمالك برصيد 15 لقبا.

وبذلك يضيف الاتحاد لقب الدوري إلى الكأس ليجمع الثنائية المحلية.