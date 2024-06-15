محمد شريف: كيروش قتلني.. وحقيقة البند الذي يمنعني من اللعب لفريق مصري غير الأهلي

السبت، 15 يونيو 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

احتفال محمد شريف بهدفه ضد الهلال

عاد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق للواقعة التي جمعته مع كارلوس كيروش المدرب الأسبق لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021، حين أشركه بديلا ثم سحبه مجددا بعد دقائق قليلة أمام الكاميرون.

وقال شريف في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تأثرت بما فعله كيروش معي حين أشركني وأخرجني أمام الكاميرون. هذه ليست مسألة فنية بل كان يقتلني. إن كنت سيئا لشوط فهذا مفهوم ولكن كيف يقيمني في 5 دقائق"؟

وأوضح "ألا يوجد جهاز فني معه؟ ما عمله وما ضرورته إن لم يتحدث معه؟ من الطبيعي أن يكون هناك من أثر عليه منهم".

وأضاف "علاقتي مع حسام حسن طبيعية ولم نتناقش في مسألة عدم نزولي حين أصيب مصطفى محمد أمام غينيا بيساو".

وعن الفرص الضائعة مع الأهلي في كأس العالم للأندية قال: "من الطبيعي أن يهدر أي لاعب، ولكني كنت أسجل الكثير من الأهداف أيضا. ربما لأن الحدث كان كبيرا فكانت الموجة عالية".

وتابع "الأهلي تحدث معي في أمر التجديد وكانت تبقى سنة في عقدي، ولم أبِع الأهلي، وكنت قد اتفقت مع سيد عبد الحفيظ -مدير الكرة آنذاك- على التجديد".

وأكمل "المدرب مارسيل كولر كان يريد بقائي والأهلي في البداية لم يكن موافقا على رجيلي ولكنه لم يقف في طريقي".

وأوضح "لدي عقد لمدة عام ومستمر مع فريق الخليج، في يناير سنرى ما هي الخطوة المقبلة، وأي حديث في الوقت الحالي سواء من مصر أو خارجها يكون مع وكيلي وليس لدي فكرة عنه".

وعن البند الذي يمنعه من العودة إلى مصر لغير الأهلي قال: "الأولوية للأهلي ولكني لا أعرف شيئا عن هذا البند ولم أره في العقد".

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