سباليتي: العمالقة والأبطال لا يخشون خوض مباراة كرة قدم.. وألبانيا فريق صعب

مدح لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا فريقه واصفا إياه بالعمالقة والأبطال الذين لا يخشون خوض مباراة كرة قدم.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة منافسه ألبانيا في أولى جولات دور المجموعات من بطولة يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "المباراة ضد ألبانيا صعبة، أوافق على أن سيلفينيو -مدرب ألبانيا- قام بعمل رائع في بناء هذا الفريق".

وأضاف "نحن نواجه لاعبين يتمتعون بالجودة ويعرفون أسلوبنا في كرة القدم جيدا، وقد أظهروا ذلك في الدوري الخاص بنا، ستكون مباراة صعبة".

وأكمل "العمالقة، وهو ما يعني ارتداء الزي الرسمي لفريق لا يعاني من الضغوط المحيطة بهذه البطولة، العمالقة والأبطال لا يخشون الذهاب لخوض مباراة كرة قدم".

وتابع "أعتقد أنه يمكننا اللعب بكلا النظامين سواء بـ3 أو 4 في الخلف، النظام الموجود على أرض الملعب أمر أساسي إذا أردنا التحكم في المباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "عليك أن تقرر التحكم في المباراة، ولكن إذا أصبح اللقاء 50/50، فلن يبقى لك أي خيار، ذلك يعتمد على تدفق المباراة".

وتتواجد إيطاليا في المجموعة الثانية التي تضم كل من ألبانيا وكرواتيا وإسبانيا.