دي لا فوينتي: الأمر يبدو أن من لا يفوز فهو فاشل.. وهذا هدفنا في يورو 2024

السبت، 15 يونيو 2024 - 00:01

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

يعتقد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن من لا يفوز في بطولة يورو 2024 فهو فاشل، كما كشف عن هدف إسبانيا في المنافسة.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منافسه كرواتيا في أولى جولات دور المجموعات في بطولة يورو 2024.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "أيمريك لابورت؟ يمكنه اللعب ضد كرواتيا، لكن ذلك سيكون مخاطرة، سننتظر لنرى كيف يتطور، لديه فقط بعض الانزعاجات".

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وأضاف "أعرف مدى رغبة داني أولمو في اللعب، لقد قررنا الفريق الذي سيشارك بالفعل، لكن سترون ما إذا كان سيلعب أم لا".

وأكمل "هدفنا؟ يتعلق الأمر بالمنافسة والأداء الجيد، من خلال القيام بالأشياء كما كنا من قبل، نحن في وضع يسمح لنا بالقتال من أجل شيء مهم، نريد أن نكون في النهائي، ولكن الأمر كذلك بالنسبة للآخرين، والأمر يبدو أن من لا يفوز فهو فاشل".

وتابع "سنلعب ضد فريق قوي وعلينا أن نكون جيدين جدا، لكن لدينا الإمكانيات الكافية للارتقاء إلى مستوى التوقعات".

وأنهى حديثه قائلا: "هذا هو التحدي الأهم الذي واجهته حتى الآن، نحن هادئون ونريد الاستمتاع بالمنافسة".

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية رفقة كل من ألبانيا وكرواتيا وإيطاليا.

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