"ليس معه عقد".. الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة سعدو عبد السلام أمام فيفا

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 23:43

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيانا رسميا يعلن من خلاله نهاية المشكلة القانونية مع اللاعب الفلسطيني سعدو عبد السلام.

وجاء بيان الدراويش كالتالي:

حفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شكوى المدافع الفلسطيني سعدو عبد السلام، لعدم وجود عقد رسمي بحوزته يفيد وجود علاقة تعاقدية بينه وبين النادي.

وكانت اللجنة المعينة السابقة للإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي وجهت الدعوة للمدافع الفلسطيني سعدو عبد السلام يوم 8 فبراير 2023، لقضاء فترة معايشة بناء على طلب أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق وقتها، إلا أنه لم يظهر بالشكل المطلوب في مران الفريق ليتم الاستغناء عنه.

واشتكى اللاعب الإسماعيلي، في فيفا للحصول على تعويض قدره 200 ألف دولار، مستندا على صوره في المران وتسجيلات صوتية دارت مع بعض المسؤولين تؤكد رغبة النادي في التعاقد معه.

وكلف الإسماعيلي المحامي السويسري ألكسندر، بإدارة ملف القضية خلال الأسابيع الماضية، لينجح في حفظ القضة ليسدل الستار على تلك الأزمة بفضل مجلس الإدارة الحالي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن.

ويؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أنه لا صحة مطلقا لما نشر بشأن حل القضية في وقت سابق، مشددا على أن القضية تم حلها منذ أيام بفضل المحامي السويسري.

الإسماعيلي الدوري المصري
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