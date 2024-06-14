البطاوي: حكم واحد يأتينا أمام الأهلي والزمالك.. الطرد واضح والتحكيم لم يكن معنا أبدا

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 23:41

كتب : FilGoal

سيراميكا - الزمالك - أحمد رمضان

أبدى معتز البطاوي المدير الرياضي لسيراميكا كليوباترا اسيتاءه من أحداث مباراة فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري.

وقال البطاوي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نحن الفريق صاحب الأرض من جهة اللائحة، وقبل المباراة فاجأونا بالسؤال: "هل معكم زي آخر غير الأساسي"؟ لأن الزمالك يريد أن يلعب بالرداء الأسود الكامل".

وأضاف "خلال الشوط الثاني طبيب فريقنا وطبيب الزمالك كانا يتوسلان للحكم الرابع والمراقب لإيقاف المباراة من أجل منح اللاعبين الماء".

مباراتانا أمام الأهلي والزمالك أدارهما نفس الحكم، وفي بقية المباريات يأتينا حكام لم نسمع عنهم من قبل. وأمام الأهلي والزمالك تحدث نفس الأشياء كل مرة، مصر كلها ترى أن لقطة حسام عبد المجيد كانت طردا.

أقول للمسؤولين: إذا لم ترغبوا في وجود مستثمرين بالرياضة وفرق تلعب بشكل نظيف في الكرة المصرية وتفيد المنتخبات بلاعبيها، وإن كانت الأمور ستصبح حكرا على أندية معينة فلا داع للعب، أو الغوا مبارياتنا أمام الأهلي والزمالك والنقاط الـ 12 لها ونلعب بقية مباريات الدوري.

قدمنا مباراة كبيرة ولم نكن نستحق الخسارة ولكن هذه هي كرة القدم. يقولون إن الكرة مكسب وخسارة والحكم أحيانا معك وأحيانا عليك، ولكن الحكم لم يكن معي أبدا منذ صعود الفريق للدوري الممتاز.

الزمالك سيراميكا كليوباترا معتز البطاوي الدوري المصري
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