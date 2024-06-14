الرمادي: لا توجد أهمية لحياة اللاعبين.. وفريقي كان أنانيا في بعض الفرص

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أيمن الرمادي

يرى أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا أن مراقب مباراة فريقه ضد الزمالك لم يهتم بحياة اللاعبين.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال الرمادي خلال مؤتمر صحفي: "كان من اللازم على مراقب المباراة أن يصر على وجود فترة راحة في ظل اللعب في درجة حرارة 45، لكن لا تفرق معكم حياة اللاعبين وكل ما فعلتوه هو مواصلة اللعب".

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وأضاف "لا يوجد أي فترة راحة لشرب المياه في المباراة بأكملها، بالرغم من أن الاتحاد الدولي يوصي بضرورة تواجد فترة راحة لشرب المياه كل 30 دقيقة".

وأكمل "ارتكبنا بعض الأخطاء لم يكن علينا الوقوع فيها، منها الانفعال الزائد، لكن هذا أسبابه واضحة لأن اللاعب يجب أن يشعر بقوة وتأثير القانون".

وأنهى حديثه قائلا: "رأيت حالة من الأنانية لدى لاعبي فريقي وكان يجب أن يكون تعاون في الثلث الهجومي، إذ توفر لنا العديد من الفرص التي كان من الممكن تسجيلها إذا كان هناك تعاون".

ولأول مرة سجل وصنع عبد الله السعيد للزمالك منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا في تاريخه 8 مرات في جميع البطولات وتمكن من الفوز بهم جميعا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها أحمد رمضان بعد 534 يوما، إذ يعود الهدف الأخير له ضد الأهلي بنفس الطريقة من رأسية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 31 في المركز الـ11 من 18 مباراة، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 34 في المركز التاسع من 24 مباراة.

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري أيمن الرمادي
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