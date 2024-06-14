مؤتمر كولر: موديست يهدر؟ الكل يفعل ذلك.. وهذا سبب صعوبة المباراة

دافع مارسيل كولر مدرب الأهلي عن مهاجم الفريق أنتوني موديست بعد الفوز على فاركو 2-1.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة صعبة والأسباب واضحة. كان لدينا 11 لاعبا مع منتخب مصر غير لاعبي المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب ولاعبي المنتخبات الأجنبية، كان لدينا 18 لاعبا مع المنتخبات وهذه قائمة فريق كامل".

وأضاف "غاب التفاهم والانسجام واللياقة والحدة وهذا طبيعي، والفترة المقبلة ستكون صعبة حيث سنلعب كل 3 أيام".

وأكمل "سنحاول تطبيق المداورة وإراحة بعض اللاعبين خصوصا اللاعبين الدوليين الذين لم يحصلوا على ما يكفي من الراحة".

وتابع "لا أعتقد أن قراري بإشراك موديست كان خاطئًا بدليل أنه من حصل على ركلة الجزاء التي فتحت المباراة. لقد طبق ما أريده في الملعب".

وواصل كولر "ليس موديست فقط من يهدر الفرص بل الجميع يهدر. أنا والجماهير نتمنى أن يسجل لاعب من كل فرصة ولكن هذا صعب في كرة القدم".

واختتم "كنا نهدر خلال الموسم الماضي قبل أن يأتي موديست والآن نهدرها أيضا وهذا طبيعي في كرة القدم، فلا أحد يهدر الفرص متعمدا".

وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته بالفوز الخامس على التوالي بنتيجة 2-1 على فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل إمام عاشور ثنائية الأهلي، فيما سجل جابر كامل هدف فاركو.

ورفع الأهلي رصيده لـ 36 نقطة من 16 مباراة ارتقى بها 5 مراكز من التاسع للرابع.

فيما ظل فاركو في المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة من 24 مباراة.