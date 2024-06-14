جوميز: من الممكن سؤال السعيد لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في مركز مختلف.. وموقفي من سامسون

تحدث جوزيه جوميز المدير الفني الزمالك عن لعب عبد الله السعيد لاعب الفريق في مركز مختلف، وكذلك أوضح موقفه من سامسون أكينيولا الذي يرفض العودة بسبب مستحقاته المادية.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المدير الفني البرتغالي خلال مؤتمر صحفي: "أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول، ولم تكن النتيجة عادلة، على الأقل كنا نستحق التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف، مع كامل الاحترام لسيراميكا كليوباترا، لكن نستحق الفوز".

وأضاف "عدم عودة سامسون؟ أنا أعمل بكل مشاعري وقوتي مع الزمالك والأهم هم اللاعبين الذين معنا، وليس من العدل الحديث عن لاعب غير متواجد معنا بعد الفوز الصعب".

وأكمل "الجو حار ونلعب في درجة حرارة 45 درجة مئوية، كان يجب أن تلعب المباراة في شهر أكتوبر أو سبتمبر".

وتابع "نحب عبد الله السعيد ولذلك نحن سعداء من أجل تسجيله، أعلم أنه يلعب كصانع ألعاب ولكن لا أفكر بهذا الشكل، أنا حريص أن يكون عبد السعيد متأخر في الملعب ليكون وجهه أمام مرمى المنافس".

وواصل "من الممكن أن تسأل عبد الله لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في هذا المركز، اليوم لعبنا بعبد الله وناصر ماهر في مركز 10، الزمالك يدفع لي الأموال من أجل اختيار أفضل اللاعبين".

وشدد "ناصر منسي أضاع فرصتين ولكنه يستلم جيد ويحرك الملعب ويدافع جيدا وهو يقوم بعمل جيد داخل الفريق حتى لو لم يسجل أي أهداف".

وأنهى حديثه قائلا: "أرضية الملعب صعبة لكن وسط هذه الظروف تمكنا من إنهاء الشوط الأول بأداء جيد ولم نستسلم في الشوط الثاني".

ولأول مرة سجل وصنع عبد الله السعيد للزمالك منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا في تاريخه 8 مرات في جميع البطولات وتمكن من الفوز بهم جميعا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها أحمد رمضان بعد 534 يوما، إذ يعود الهدف الأخير له ضد الأهلي بنفس الطريقة من رأسية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 31 في المركز الـ11 من 18 مباراة، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 34 في المركز التاسع من 24 مباراة.

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