مدرب فاركو: غيرنا طريقة لعبنا.. والأهلي لم يستطع خلق خطورة حتى ركلة الجزاء

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

أحمد خطاب - فاركو

يرى أحمد خطاب المدير الفني لـ فاركو أن فريقه أغلق المساحات على الأهلي في اللقاء وأشاد بأداء لاعبي فريقه خلال المواجهة.

وفاز الأهلي بنتيجة 2-1 على فاركو في لقاء أقيم على استاد برج العرب بلقاء مؤجل من الجولة 11 للدوري المصري.

وقال خطاب عبر أون تايم سبورتس : "حاولنا العمل بشكل جيد لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط تساعدنا في ظل موقفنا الصعب".

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وأضاف "غيرنا طريقة لعبنا وتدربنا عليها خلال الأسبوعين الماضيين، واللاعبون نفذوا كل شيء".

وأكمل "الأهلي حتى ركلة الجزاء لم يستطع خلق أي خطورة وأغلقنا مفاتيح لعبهم، واستطعنا التعادل مباشرة بعدها ومن خطأ في المساحات عوقبنا باستقبال الهدف الثاني".

وأردف "المشوار طويل ولدينا جدول مضغوط إذ سنخوض مباراة كل 3 أيام، وستكون هناك عملية استشفاء اللاعبين وأشكرهم على ثقتهم في أنفسهم وإذا واصلنا بهذا الأسلوب سنحقق نتائج إيجابية الفترة المقبلة".

سجل إمام عاشور ثنائية الأهلي، فيما سجل جابر كامل هدف فاركو.

ورفع الأهلي رصيده لـ 36 نقطة من 16 مباراة ارتقى بها 5 مراكز من التاسع للرابع.

فيما ظل فاركو في المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة من 24 مباراة.

الأهلي فاركو أحمد خطاب الدوري المصري
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