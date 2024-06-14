انتهت يورو 2024 - ألمانيا (5)-(1) اسكتلندا.. خماسية في الافتتاح

يورو 2024 - ناجلسمان: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب واحد.. ولهذا سعيد لـ موسيالا

يورو 2024 – مدرب اسكتلندا: لم نستطع مجاراة ألمانيا

يورو 2024 - روبرتسون: فعلنا كل شيء خاطئ أمام ألمانيا.. ولا يوجد أصعب من ذلك

سباليتي: العمالقة والأبطال لا يخشون خوض مباراة كرة قدم.. وألبانيا فريق صعب

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دي لا فوينتي: الأمر يبدو أن من لا يفوز فهو فاشل.. وهذا هدفنا في يورو 2024

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تشكيل يورو 2024 - هافيرتز في هجوم ألمانيا.. وروبرتسون يقود رباعي وسط اسكتلندا