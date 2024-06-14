للمرة الرابعة.. البنزرتي يقود منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تعيين فوزي البنزرتي مديرا فنيا لمنتخب تونس.

وجاء في بيان الاتحاد التونسي ما يلي بعد اجتماعه اليوم الجمعة 14 يونيو:

1- تعيين فوزي البنزرتي مدربا للمنتخب الوطني الأول، بمساعدة عماد بن يونس، انطلاقا من 1 يوليو 2024.

2- تعين إسكندر القصري على رأس الإدارة الفنية الوطنية انطلاقا من 1 يوليو 2024.

وهذه ولاية البنزرتي الرابعة مع منتخب تونس، حيث قاده بين نوفمبر 2009 ويونيو 2010، ثم لفترة مقتضبة في يناير 2011، والأخيرة كانت بين يوليو 2018 وأكتوبر من نفس العام.

وكانت آخر محطات البنزرتي -74 عاما- في قيادة الإفريقي التونسي للولاية الخامسة في تاريخه.

وتولى البنزرتي قيادة الإفريقي التونسي لأول مرة في صيف 89 ولمدة موسمين.

بينما الولاية الرابعة كانت في الفترة من أبريل 2013 ولمدة شهر ونصف الشهر.

قبلها تولى البنزرتي قيادة الوداد المغربي خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مارس الماضي.

وتولى البنزرتي تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء ومولودية الجزائر وكذلك منتخبي تونس وليبيا.