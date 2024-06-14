تشكيل يورو 2024 - هافيرتز في هجوم ألمانيا.. وروبرتسون يقود رباعي وسط اسكتلندا

يقود كاي هافيرتز هجوم منتخب ألمانيا في افتتاح يورو 2024 أمام اسكتلندا في لقاء يقام على استاد أليانز أرينا في ميونيخ.

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 حتى 14 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى رفقة اسكتلندا وسويسرا والمجر.

واعتمد يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ ألمانيا على توني كروس وإلكاي جوندوجان في وسط المانشافت.

في المقابل يعتمد منتخب اسكتلندا على ثلاثي دفاعي، ويبدأ أندرو روبرتسون وسكوت ماكتوميناي في الوسط.

وجاء تشكيل ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوشوا كيميتش – أنطونيو رودريجر – جوناثان تاه –ماكسيلميان ميتيلشتادت

الوسط: توني كروس – إلكاي جوندوجان – روبرت أندريتش

الهجوم: جمال موسيالا - كاي هافيرتز – فلوريان فريتز

فيما جاء تشكيل اسكتلندا

حراسة المرمى:أنجوس جون

الدفاع: كيران تيريني – راين بورتيويس – جاك هيندري

الوسط: أندرو روبرتسون – كالوم ماكجريجور – سكوت ماكتوميناي – أنتوني رالستون

الهجوم: راين كريستي – تشي آدامز – جون مكجين

ويعود آخر انتصار لاسكتلندا على ألمانيا في مباراة ودية أقيمت عام 1999.

وسبق أن التقى المنتخبان في يورو 1992 وفازت ألمانيا بنتيجة 2-1 آنذاك.