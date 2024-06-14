عبد الله السعيد يقهر عارضة سيراميكا ويقود الزمالك لفوز قاتل

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 21:22

كتب : محمد رؤوف

الزمالك ضد سيراميكا

حقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أحمد رمضان لسيراميكا كليوباترا، بينما أحرز عبد الله السعيد وإبراهيما نداي للزمالك.

ولأول مرة سجل وصنع عبد الله السعيد للزمالك منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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وواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا في تاريخه 8 مرات في جميع البطولات وتمكن من الفوز بهم جميعا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها أحمد رمضان بعد 534 يوما، إذ يعود الهدف الأخير له ضد الأهلي بنفس الطريقة من رأسية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 31 في المركز الـ11 من 18 مباراة، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 34 في المركز التاسع من 24 مباراة.

التشكيل

بدأت المباراة بشكل متوازن إلى حد كبير مع تبادل بعض الهجمات غير الخطيرة على مرمى الفريقين وكانت أبرز الفرص في الدقيقة 12 عندما أنقذ حمزة المثلوثي كرة عرضية خطيرة وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 17 سدد عبد الله السعيد ن داخل منطقة الجزاء بعد كرة طويلة وصلت له.

إنقاذ القائم

أنقذ القائم سيراميكا من هدف رائع لعمر جابر بعد تسديدة قوية عالطائر ارتطمت في القائم في الدقيقة 24.

من يهدر يستقبل

تم عقاب الزمالك بعد إهداره إذ في الدقيقة 26 سجل أحمد رمضان من رأسية عقب عرضية من ضربة ركنية من أحمد بلحاج.

العودة لتقنية الفيديو

عاد حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو لإمكانية استبدال البطاقة الصفراء بحمراء لحسام عبد المجيد في الدقيقة 28، لكن الحكم اكتفى فقط بالبطاقة الصفراء.

وأهدر أحمد مصطفى كرة خطيرة في الدقيقة 33 كرة خطيرة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من السعيد.

العارضة الثانية

سدد أحمد مصطفى زيزو كرة رأسية وارتطمت في العارضة للمرة الثانية في الدقيقة 35.

شك في ركلة جزاء

توجه حكم المباراة إلى تقنية الفيديو بسبب شك في ركلة جزاء للزمالك بعد اصطدام الكرة في جسد لاعب سيراميكا لكن أقر الحكم بعدم وجود ركلة جزاء في الدقيقة 37.

العارضة الأخيرة

ارتطمت تسديدة قوية لمصطفى شلبي في رجب نبيل لاعب سيراميكا ثم في العارضة في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع من الشوط الأول.

تألق السعيد وشحاتة

تألق عبد الله السعيد ومحمد شحاتة في الشوط الثاني من المباراة.

واستطاع عبد الله السعيد من تسجيل الهدف الأول له بقميص الزمالك في الدقيقة 80 بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عقب توغل رائع من شحاتة وراوغ أكثر من لاعب من سيراميكا.

وفي الدقيقة 89 مرر شحاتة الكرة للسعيد الذي لعب كرة عرضية وسددها إبراهيما نداي برأسية ليعطي الزمالك 3 نقاط غالية.

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري أحمد رمضان عبد الله السعيد
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