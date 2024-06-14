عبد الله السعيد يقهر عارضة سيراميكا ويقود الزمالك لفوز قاتل

حقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أحمد رمضان لسيراميكا كليوباترا، بينما أحرز عبد الله السعيد وإبراهيما نداي للزمالك.

ولأول مرة سجل وصنع عبد الله السعيد للزمالك منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا في تاريخه 8 مرات في جميع البطولات وتمكن من الفوز بهم جميعا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها أحمد رمضان بعد 534 يوما، إذ يعود الهدف الأخير له ضد الأهلي بنفس الطريقة من رأسية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 31 في المركز الـ11 من 18 مباراة، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 34 في المركز التاسع من 24 مباراة.

التشكيل

السعيد ودونجا في الوسط، وناصر منسي يقود الهجوم في تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا 🏹⚪📋#في_الدوري pic.twitter.com/fyx2aVuUnO — FilGoal (@FilGoal) June 14, 2024