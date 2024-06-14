ثنائية إمام تقود الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري أمام فاركو

واصل الأهلي سلسلة انتصاراته بالفوز الخامس على التوالي بنتيجة 2-1 على فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل إمام عاشور ثنائية الأهلي، فيما سجل جابر كامل هدف فاركو.

ورفع الأهلي رصيده لـ 36 نقطة من 16 مباراة ارتقى بها 5 مراكز من التاسع للرابع.

فيما ظل فاركو في المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة من 24 مباراة.





















































































































































































































































التشكيل

عاد محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة، لتكون تلك المباراة الأولى بقميص الفريق في 2024.

وأيضا عاد ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلي الأساسي بعدما شارك كبديل في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي عقب تعافيه من الإصابة، فيما بدأ عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر.

في المقابل عاد محمد سعيد "شيكا" لحراسة مرمى فاركو بعد تعافيه من الإصابة.

وقاد الثنائي عمرو جمال وشكري نجيب هجوم فاركو.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين في أول 20 دقيقة مع استحواذ للأهلي وتراجع لفاركو.

وفي الدقيقة 25 طالب موديست بالحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه لدفع من محمود عماد مدافع فاركو.

محمود ناجي حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو وفي الدقيقة 28 احتسب ركلة جزاء.

انبرى إمام عاشور للركلة وسدد في الشباك على يمين الحارس ليسجل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة 30.

ولأول مرة يسجل إمام عاشور في مسيرته من علامة الجزاء.

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وبعد 5 دقائق مرر شكري نجيب تمريرة طولية لجابر كامل الذي سدد كرة ارتطمت بقدم عمر كمال وسكنت شباك الأهلي.

الحكم المساعد رفع راية التسلل على صاحب الهدف لكن تقنية الفيديو بعد مراجعة اللقطة أثبتت صحة الهدف لتصبح النتيجة 1-1.

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استعاد الأهلي سيطرته على الكرة وبحث عن فرصة الهدف الثاني لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 45+4 مهد عمر كمال الكرة لإمام عاشور الذي أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

لأول مرة يسجل إمام ثنائية مع الأهلي منذ انضمامه.

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شوط أول انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 2-1.

في بداية الشوط الثاني شارك أحمد عبد القادر وأليو ديانج بدلا من رضا سليم وأحمد نبيل "كوكا".

ولأول مرة يشارك ديانج مع الأهلي في الدوري منذ نوفمبر الماضي عند مشاركته ضد الجونة.

في الدقيقة 47 أرسل الشحات عرضية لم يتعامل معها موديست بشكل جيد ومرت من فوق أقدامه.

وفي الدقيقة 65 أجرى فاركو 3 تغييرات دفعة واحدة لتنشيط الهجوم بمشاركة عمرو ناصر وأحمد شريف وكينجسلي سوكاري بدلا من شكري نجيب وعمرو جمال وأحمد البحراوي.

وكرر الشحات مرة أخرى فرصة صناعة الهدف الثالث حيث أرسل عرضية أرضية لموديست داخل منطقة الجزاء واضعا الفرنسي في مواجهة شيكا أمسك بها الحارس بسهولة في الدقيقة 67.

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وخرج موديست في الدقيقة 74 وعوضه كهربا.

ثم شارك عزمي غوما ووليد علي فرج بدلا من جابر كامل وحيفرسون إينكادا في الدقيقة 78.

كولر أجرى تغييرين أخيرين بمشاركة أفشة وطاهر محمد بدلا من إمام عاشور وحسين الشحات.

مرت الدقائق الأخيرة دون جديدة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي.