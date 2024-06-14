الأول بقميص الزمالك.. عبد الله السعيد يسجل ويصنع في شباك سيراميكا

سجل عبد الله السعيد لاعب الزمالك في شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 80 من صناعة محمد شحاتة.

ويواجه سيراميكا كليوباترا منافسه الزمالك في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز السعيد بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد انطلاقة رائعة من محمد شحاتة بعد مراوغته أكثر من لاعب من سيراميكا.

ويعد هذا الهدف هو الأول للسعيد مع الزمالك بعد 11 مباراة خاضها رفقة القلعة البيضاء.

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"السعيد يعيد الزمالك للمباراة بصاروخ"😲.. تسديدة صاروخية من عبدالله السعيد تسكن مرمى سيراميكا كليوباترا لتصبح النتيجة 1-1 في مباراة مثيرة🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/P0gEUpKGF0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 14, 2024

وتمكن أيضا السعيد من صناعة هدفه الأول مع الزمالك بعد عرضية تجاه إبراهيما نداي سجلها برأسه.

ولكن في النصف الأول من الموسم سجل عبد الله السعيد مرتين مع بيرامديز وصنع هدفا.

وحقق الزمالك انتصارا صعبا على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

وأحمد رمضان لاعب سيراميكا كليوباترا قد سجل الهدف الأول لفريقه في الزمالك في الدقيقة 26.

وجاء الهدف من من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية من أحمد بلحاج.

ويعد هذا الهدف هو الأول لرمضان منذ 534 يوما.

ويرجع أخر هدف سجله رمضان كان في شباك الأهلي في الموسم الماضي وعلى نفس الطريقة من رأسية.

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