الأول بقميص الزمالك.. عبد الله السعيد يسجل ويصنع في شباك سيراميكا

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 20:59

كتب : محمد رؤوف

سيراميكا - الزمالك - عبد الله السعيد

سجل عبد الله السعيد لاعب الزمالك في شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 80 من صناعة محمد شحاتة.

ويواجه سيراميكا كليوباترا منافسه الزمالك في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز السعيد بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد انطلاقة رائعة من محمد شحاتة بعد مراوغته أكثر من لاعب من سيراميكا.

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ويعد هذا الهدف هو الأول للسعيد مع الزمالك بعد 11 مباراة خاضها رفقة القلعة البيضاء.

وتمكن أيضا السعيد من صناعة هدفه الأول مع الزمالك بعد عرضية تجاه إبراهيما نداي سجلها برأسه.

ولكن في النصف الأول من الموسم سجل عبد الله السعيد مرتين مع بيرامديز وصنع هدفا.

وحقق الزمالك انتصارا صعبا على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

وأحمد رمضان لاعب سيراميكا كليوباترا قد سجل الهدف الأول لفريقه في الزمالك في الدقيقة 26.

وجاء الهدف من من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية من أحمد بلحاج.

ويعد هذا الهدف هو الأول لرمضان منذ 534 يوما.

ويرجع أخر هدف سجله رمضان كان في شباك الأهلي في الموسم الماضي وعلى نفس الطريقة من رأسية.

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري عبد الله السعيد
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